Тропический шторм "Флоренс" в США: число погибших возросло

В Соединенных Штатах количество погибших в результате тропического шторма "Флоренс" возросло до по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает AP.

"Количество погибших от шторма "Флоренс" возросло до по меньшей мере 37 человек, включая двух женщин, утонувших, когда фургон шерифа вывозил их в специальное медицинское заведение и был снесен водой. Губернатор Северной Каролины также призвал тысячи эвакуированных (жителей - ред.) еще не возвращаться домой", - говорится в сообщении.

Как отмечает AP, по меньшей мере 27 человек погибли именно в Северной Каролине. Между тем, в прибрежный город Нью-Берн в Северной Каролине в среду прибыл президент США Дональд Трамп. Он помогал волонтерам в церкви.

Ранее сообщалось, что в результате тропического шторма "Флоренс", который на прошлой неделе ударил по побережью американских штатов Северная и Южная Каролина, количество погибших возросло до 35. По предварительным оценкам, по состоянию на вторник стихия нанесла ущерб местной инфраструктуре на общую сумму $ 22 млрд.