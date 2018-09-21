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США расширили санкции против России: опубликован список

Госдеп США
04:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Перечень приведен в официальном заявлении пресс-секретаря ведомства Хизер Науэрт.

Государственный департамент США обнародовал в четверг поименный список санкций, введенных против 33 российских физических и юридических лиц правительством Соединенных Штатов согласно Акту противодействия противникам Америки через санкции (CAATSA).

Список разделен на две части. В первую входят три учреждения, связанные с оборонным сектором правительства РФ:

- ЧВК "Вагнер";

- ОАО "Оборонлогистика";

- Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО).

Вторая часть списка является более содержательной и связана с разведывательным сектором РФ. В ней насчитывается 30 наименований и фамилий. Так, среди организаций в списке указаны:

- Агентство интернет-исследований (известное как "Фабрика троллей" в Санкт-Петербурге);

- ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";

- ООО "Конкорд Кейтеринг").

К перечню физических лиц внесены:

- Евгений Пригожин (известный как "повар Путина");

- начальник ГРУ ГШ России Игорь Коробов;

- заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов.

США ввели новые санкции против России

А также:

- Михаил Иванович Быстров;

- Бурчик Михаил Леонидович;

- Александра Юрьевна Крылова;

- Анна Владиславовича Богачева;

- Сергей Павлович Полозов;

- Мария Анатольевна Бовда;

- Роберт Сергеевич Бовда;

- Джейхун Насими Огли Асланов;

- Вадим Владимирович Подкопаев

- Глеб Игоревич Васильченко;

- Ирина Викторовна Каверзина;

- Владимир Венков;

- Виктор Борисович Неткивко;

- Борис Алексеевич Антонов;

- Дмитрий Сергеевич Бадин;

- Иван Сергеевич Ермаков;

- Алексей Викторович Лукашев;

- Сергей Александрович Моргачев;

- Николай Юрьевич Козачек;

- Павел Вячеславович Ершов;

- Артем Андреевич Малышев;

- Александр Владимирович Осадчук;

- Алексей Александрович Потемкин;

- Анатолий Сергеевич Ковалев.

Как сообщалось, Государственный департамент США в четверг объявил о введении дополнительных санкций против 33 физических и юридических лиц Российской Федерации, а также китайского Департамента разработки оборудования (EDD) и его директора за сотрудничество с "Рособоронэкспортом", на который США наложили санкции ранее.

При этом в Госдепартаменте США пообещали "продолжать активно реализовывать положения CAATSA и призвать все страны прекратить отношения с оборонным и разведывательным секторами России, оба из которых связаны с преступной деятельностью во всем мире".

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Новости мира, Антироссийские санкции, Госдеп США, Россия, Санкции, Санкции США, США.
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