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Женщина в Нью-Йорке ранила ножом трех младенцев и двух взрослых в яслях

Полицейские
13:58 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Нью-Йорке женщина, вооруженная ножом, напала на детский центр, пострадали двое взрослых и трое младенцев.

В ночь на пятницу в американском городе Нью-Йорк женщина совершила нападение с ножом на детский центр, порезав двух взрослых и трех младенцев, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел на 161-й улице в районе Квинс в 3:30 утра по местному времени. Полиция Нью-Йорка сообщила, что нападавшую взяли под стражу.

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Представитель правоохранительных органов рассказал, что женщина имела несколько ножевых ран, которые нанесла себе сама. Двух девочек и мальчика было доставлено в больницу Нью-Йорка в Квинс, один из младенцев имеет ранения серьезной степени. Подозреваемую, 52-летнюю женщину, которая, как считается, работала в детском центре, нашли в подвале здания.

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Новости мира, Взрослые, Женщина, Младенцы, Нападение в Нью-Йорке, Напала с ножом на детский центр, Пострадали.
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