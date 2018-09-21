Женщина в Нью-Йорке ранила ножом трех младенцев и двух взрослых в яслях

В ночь на пятницу в американском городе Нью-Йорк женщина совершила нападение с ножом на детский центр, порезав двух взрослых и трех младенцев, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел на 161-й улице в районе Квинс в 3:30 утра по местному времени. Полиция Нью-Йорка сообщила, что нападавшую взяли под стражу.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что женщина имела несколько ножевых ран, которые нанесла себе сама. Двух девочек и мальчика было доставлено в больницу Нью-Йорка в Квинс, один из младенцев имеет ранения серьезной степени. Подозреваемую, 52-летнюю женщину, которая, как считается, работала в детском центре, нашли в подвале здания.