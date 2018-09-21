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"Матрешки Трамп, Путин и Манафорт": редактор Time показал октябрьскую обложку

Редактор Time показал октябрьскую обложку
20:56 Сегодня Телеграф
УНН
ru.oxu.az

Новости мира: Редактор популярного американского издания Time анонсировал обложку октябрьского номера с изображением Владимира Путина и Дональда Трампа в виде матрешек.

Редактор популярного американского издания Time Дэн Стюарт в четверг опубликовал на своей странице в Twitter обложку октябрьского номера, на которой изображены президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп в виде российских кукол-матрешек, передает УНН.

 

"Все люди Царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа", - по словам редактора, под этим заголовком выйдет следующий номер журнала.

На новой обложке, кроме президентов, видно части матрешки с чертами российского предпринимателя Олега Дерипаски и американского политика Пола Манафорта.

На прошлой неделе бывший глава предвыборной кампании президента США Пол Манафорт признал себя виновным по второму делу, которое возбудили против него, и заявил о готовности сотрудничать со следствием под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 и возможных связей штаба Трампа с властями России.

Манафорту, согласно судебным материалам, предъявили обвинение в заговоре против США и сговоре с целью препятствования правосудию.

Второй судебный процесс против Манафорта должен был касаться, в частности, его работы политическим консультантом в Украине, в том числе на команду экс-президента Виктора Януковича.

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Новости мира, TIME, Владимир Путин, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Россия, США.
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