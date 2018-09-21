"Матрешки Трамп, Путин и Манафорт": редактор Time показал октябрьскую обложку

Редактор популярного американского издания Time Дэн Стюарт в четверг опубликовал на своей странице в Twitter обложку октябрьского номера, на которой изображены президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп в виде российских кукол-матрешек, передает УНН.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh — Dan Stewart (@thatdanstewart) 20 сентября 2018 г.

"Все люди Царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа", - по словам редактора, под этим заголовком выйдет следующий номер журнала.

На новой обложке, кроме президентов, видно части матрешки с чертами российского предпринимателя Олега Дерипаски и американского политика Пола Манафорта.

На прошлой неделе бывший глава предвыборной кампании президента США Пол Манафорт признал себя виновным по второму делу, которое возбудили против него, и заявил о готовности сотрудничать со следствием под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 и возможных связей штаба Трампа с властями России.

Манафорту, согласно судебным материалам, предъявили обвинение в заговоре против США и сговоре с целью препятствования правосудию.

Второй судебный процесс против Манафорта должен был касаться, в частности, его работы политическим консультантом в Украине, в том числе на команду экс-президента Виктора Януковича.