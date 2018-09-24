США и КНДР обсуждают конкретные объекты в контексте денуклеаризации

Представители Соединенных Штатов и КНДР обсуждают на переговорах вопросы, касающиеся конкретных объектов и систем вооружений в рамках процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

"Я не хочу вдаваться в подробности проходящих переговоров, но мы обсуждаем конкретные объекты, конкретные системы вооружений. Эти переговоры ведутся, и мы надеемся, что сможем достичь этого результата для всего мира", - отметил Помпео, добавив, что переговоры о денуклеаризации были расширены.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что экономические санкции США не будут сняты до полного ядерного разоружения КНДР.