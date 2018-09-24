Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4525498-ssha-i-kndr-obsuzhdayut-konkretnyie-obektyi-v-kontekste-denuklearizatsii.html
США и КНДР обсуждают конкретные объекты в контексте денуклеаризации
Новости мира: США и КНДР продолжают переговоры по денуклеаризации.
Представители Соединенных Штатов и КНДР обсуждают на переговорах вопросы, касающиеся конкретных объектов и систем вооружений в рамках процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
"Я не хочу вдаваться в подробности проходящих переговоров, но мы обсуждаем конкретные объекты, конкретные системы вооружений. Эти переговоры ведутся, и мы надеемся, что сможем достичь этого результата для всего мира", - отметил Помпео, добавив, что переговоры о денуклеаризации были расширены.
Госсекретарь в очередной раз повторил, что экономические санкции США не будут сняты до полного ядерного разоружения КНДР.
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