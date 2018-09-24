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США и КНДР обсуждают конкретные объекты в контексте денуклеаризации

Майк Помпео
05:06 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: США и КНДР продолжают переговоры по денуклеаризации.

Представители Соединенных Штатов и КНДР обсуждают на переговорах вопросы, касающиеся конкретных объектов и систем вооружений в рамках процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

"Я не хочу вдаваться в подробности проходящих переговоров, но мы обсуждаем конкретные объекты, конкретные системы вооружений. Эти переговоры ведутся, и мы надеемся, что сможем достичь этого результата для всего мира", - отметил Помпео, добавив, что переговоры о денуклеаризации были расширены.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что экономические санкции США не будут сняты до полного ядерного разоружения КНДР.

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Новости мира, Денуклеаризация, КНДР, Майк Помпео, Переговоры.
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