Донбасс, санкции, сотрудничество: Порошенко и Волкер провели встречу

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части.

Их встреча состоялась во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части", - говорится в сообщении.

Также Порошенко и Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего проведения реформ в нашем государстве, отметили в пресс-службе.

Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности включения в санкционного списка еще 12 российских компаний.

Как сообщалось, 25 сентября Министерство торговли США объявило о введении санкций против 14 компаний, среди которых 12 российских.