США требуют от РФ повлиять на боевиков, из-за гибели детей в Горловке

Россия должна настаивать на том, чтобы ее боевики на востоке Украины уменьшили минные угрозы.

Об этом заявило в Тwitter посольство США в Украине в связи с гибелью в оккупированной Горловке трех детей, которые подорвались на мине.

(2/2) Росія повинна наполягати на тому, щоб її ставленики на сході України зменшили мінні загрози. Тамтешні діти заслуговують на мирне та безпечне дитинство. Українці страждають від російської агресії. #МирУкраїні #peace4Ukraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 1 октября 2018 г.

"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы", - говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, дети на Донбассе заслуживают мирного и безопасного детства.

"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке трое подростков погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения", - отмечается в сообщении.

Спровоцированный Россией конфликт на Донбассе превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира, заявили в посольстве США, добавив, что украинцы страдают от российской агрессии.

Как сообщалось, в воскресенье в оккупированной Горловке Донецкой области на мине подорвались четверо детей, трое из них погибли.