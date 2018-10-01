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США требуют от РФ повлиять на боевиков, из-за гибели детей в Горловке

Гибель детей в Горловке
16:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Минобороны

Новости мира: В результате гибели детей в Горловке, посольство США в Украине требует Россию повлиять на ее наставников.

Россия должна настаивать на том, чтобы ее боевики на востоке Украины уменьшили минные угрозы.

Об этом заявило в Тwitter посольство США в Украине в связи с гибелью в оккупированной Горловке трех детей, которые подорвались на мине. 

"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы", - говорится в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, дети на Донбассе заслуживают мирного и безопасного детства.

"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке трое подростков погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения", - отмечается в сообщении.

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Спровоцированный Россией конфликт на Донбассе превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира, заявили в посольстве США, добавив, что украинцы страдают от российской агрессии.

Как сообщалось, в воскресенье в оккупированной Горловке Донецкой области на мине подорвались четверо детей, трое из них погибли.

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Новости мира, Гибель детей в Горловке, Горловка, Россиия, США, Украина.
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