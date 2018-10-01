Новое оформление больничных в Украине: что изменилось

В Фонде социального страхования Украины разъяснили, какие изменения в системе информирования работодателем о осуществлении выплат больничных вступили в силу 1 октября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

"1 октября вступили в силу изменения в порядке финансирования ФСУУ страхователей (работодателей) для предоставления ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве", — говорится в сообщении.

Основные нововведения, вступившие в силу:

Система предварительного контроля правильности начисления выплат.

Новая форма заявления-расчета.

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам.

Предусмотрены сроки подачи заявления-расчета.

Возможность подачи заявлений-расчетов, сообщений о выплате средств застрахованным лицам и отчетов в электронном виде.

Изменения направлены на усиление социальной защиты трудоустроенных в части ускорения сроков получения ими материального обеспечения, а также оптимизацию и упрощение для работодателей взаимодействия с Фондом, минимизацию проверок и замену санкций на предварительный контроль.

Напомним, с 1 октября вступает в действие возможность подачи заявления-расчета в электронном виде с применением электронной цифровой подписи. Также стартует осенний призыв, ожидается прибытие в регионы "пакетов малыша", изменятся цены на железнодорожные билеты, вводятся новые правила для водителей.