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Президент США заявил о готовности Индии начать переговоры по торговле

Дональд Трамп
10:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что Индия готова начать переговоры с Вашингтоном по торговле.

Власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они связались с нами и сообщили, что хотят немедленно начать переговоры", - сказал он, выступая в Белом доме.

При этом Д.Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров. Так, в частности, речь идет о мотоциклах американской компании Harley-Davidson, на которые, по словам президента, действуют тарифы в 100%.

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"Когда мы отправляем мотоциклы Harley-Davidson и другие товары в Индию, они взимают очень-очень высокие пошлины. Я говорил с премьер-министром Моди, и он хочет их сократить весьма значительно. Никто (в предыдущих американских администрациях - ИФ) не говорил с этими людьми", - заявил Д.Трамп.

"На мотоциклы - тариф в 100%. Ты отправляешь мотоциклы в Индию, и на них действует пошлина в 100%. Это очень высоко, это как барьер. Кто их будет покупать? Это так дорого стоит" - добавил он.

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Новости мира, Вашингтон, Дональд Трамп, Индия, Переговоры по торговле.
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