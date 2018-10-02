США рассматривают возможность уничтожения российских ракет

Россия должна прекратить скрытую разработку запрещенных договором 1987 года крылатых ракет, в противном случае США будут готовы уничтожить их до первого применения.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон, сообщает агентство Reuters.

"На данном этапе мы рассматриваем возможность уничтожить (русскую) ракету, способную поразить любую из наших стран ... Контрмеры (со стороны Соединенных Штатов) заключаются в том, чтобы разрушить ракеты, разрабатываемые Россией в нарушение договора", - сказала она.

Вашингтон считает, что Россия разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования в нарушение договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Москва же отвергает эти обвинения.

Гатчисон подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому решению данного вопроса, но готов рассмотреть военный ответ, если Россия продолжит нарушать бессрочный договор, заключенный между США и СССР.

Как известно, соглашение, заключенное между США и СССР в 1987 году, запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров. Соединенные Штаты в последнее время неоднократно обвиняли Россию в нарушении этого документа: американские чиновники неоднократно указывали, что Москва создает запрещенные ракетные системы среднего радиуса действия. Москва это отрицает. По мнению американской стороны, запрещенные системы позволили бы России нанести молниеносный ядерный удар по Европе.