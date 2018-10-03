Суд ООН: США должны снять некоторые санкции с Ирана

Международный суд Организации Объединенных Наций в среду поручил США снять санкции в отношении Ирана, которые влияют на импорт страной гуманитарных товаров, продуктов и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, решение Международного суда ООН является юридически обязательным, но еще не ясно, будет ли это соблюдаться администрацией президента США Дональда Трампа, который решил вернуть жесткие санкции США в мае после выхода из ядерного соглашения Тегерана с мировыми державами. Иран оспорил санкции в Международный суд ООН в июле.

В предварительном постановлении суд заявил, что Вашингтон должен "отменить на свой выбор любые препятствия, возникающие" в связи с отменой санкций на экспорт в Иран медикаментов и медицинских изделий, продовольственных и сельскохозяйственных товаров и запасных частей и оборудования, необходимого для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Налагая так называемые "временные меры", председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф подчеркнул, что это решение не предопределяет окончательного исхода дела или не устанавливает, что суд обладает юрисдикцией в этом деле. Ожидается, что США оспорят вопрос юрисдикции суда на будущем слушании. В решении суда указано также, что администрация Д. Трампа должна "обеспечить, чтобы лицензии и необходимые разрешения были предоставлены", а выплаты не ограничены, если они связаны с гуманитарными товарами и товарами, связанными со сферой авиации. Суд также постановил как США, так и Ирану "воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить предмет спора".