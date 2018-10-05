Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)

В Сети появилось видео, на котором видно, что к ноге главы Белого дома Дональда Трампа, поднимавшегося по трапу на борт самолета, прилипла туалетная бумага. При этом, как видно на опубликованных кадрах, никто из присутствующих на взлетно-посадочной полосе ему об этом не сказал.