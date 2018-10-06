У Манафорта конфисковывают квартиру в Trump Tower

Помощники спецпрокурора США Роберта Мюллера приступили к конфискации в пользу государства недвижимости экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, данная квартира находится в числе четырех других объектов недвижимости в Нью-Йорке, которые спецсоветник Мюллер намерен конфисковать. Кроме того, конфискации подлежат по меньшей мере три банковских счета и один страховой полис Манафорта.

В сентябре он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием спецпрокурора Роберта Мюллера относительно русского дела.

Согласно договоренности, Манафорт согласился избавиться от нескольких активов, включительно с квартирой в Trump Tower и банковскими счетами.

Как сообщалось, Манафорт в сентябре признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям. Сейчас продолжается другой процесс над ним, который должен завершиться судебным заседанием в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.