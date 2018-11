На Аляске проснулся вулкан Вениаминова, небо закрыто

Вулкан Вениаминова в американском штате Аляска выбросил столб пепла на высоту около 5 км, было объявлено "красное" предупреждение для авиации.

По данным ученых Вулканической обсерватории Аляски, шлейф пепла унесло на расстояние 240 км на юго-восток от вулкана, сообщает The Weather Channel.

The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcano pic.twitter.com/o81VOFUDSe

— Mike Fitz (@FitzIke) 22 ноября 2018 г.