На Аляске проснулся вулкан Вениаминова, небо закрыто

Новости мира: В американском штате Аляска произошло извержение вулкана Вениаминова, объявлено "красное" предупреждение для авиации.

Вулкан Вениаминова в американском штате Аляска выбросил столб пепла на высоту около 5 км, было объявлено "красное" предупреждение для авиации.

По данным ученых Вулканической обсерватории Аляски, шлейф пепла унесло на расстояние 240 км на юго-восток от вулкана, сообщает The Weather Channel.

Вулкан Вениаминова находится в 772 км от города Анкоридж на полуострове Аляска.

Напомним, в Гватемале извергается вулкан Фуэго, из опасных районов эвакуировали порядка четырех тысяч человек. Сейчас вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту до 7 километров, а поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в июле текущего года возросло до 125 человек после того, как было идентифицировано четырех человек. Пропавшими без вести считаются 297 человек.