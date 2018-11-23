В Нью-Йорке прошел самый масштабный парад ко Дню благодарения: фото и видео

Новости мира: В центре Нью-Йорка прошел ежегодный Парад Мейсис, яркий фестиваль ко Дню Благодарения, около 3 миллионов человек пришли, чтобы увидеть карнавальное шествие.

В центре Нью-Йорке состоялся ежегодный Парад Мейсис (macy's Thanksgiving Parade). Фестиваль проходит ежегодно, в четвертый четверг ноября ко Дню Благодарения. Около трех миллионов человек собрались в центральной части Нью-Йорке, чтобы посмотреть на яркое карнавальное шествие с участием клоунов, акробатов, черлидеров и звезд шоу-бизнеса - причем за необычно холодной погоды: такой температуры в этот день в Нью-Йорке не фиксировали более ста лет.

Изюминкой фестиваля ко Дню благодарения стали гигантские воздушные шары в виде известных мультипликационных персонажей.

Парад растянулся на 4 километра, ежегодно в нем принимают участие около 8 тыс. добровольцев. Замыкает процессию обычно Санта-Клаус в своих традиционных санях, как напоминание о приближении Рождества.

Напомним, в В США и Канаде 22 ноября начали отмечать один из самых популярных праздников - День благодарения. По традиции, каждый четвертый четверг ноября, американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай.

Со временем праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.

День благодарения, или по-английски Thanksgiving Day, связан с историей о первых переселенцах из Англии, которые приплыли к берегам Америки в 1620 году и основали в нынешнем штате Массачусетс Плимутскую колонию.

Более половины из прибывших не смогли пережить зиму и погибли, а выжившие с помощью местных индейцев занялись земледелием.

Получив богатый урожай, осенью 1621 года колонисты пригласили на ужин принесения благодарности Господу вождя и индейцев племени, которое помогло им выжить. Это и стало первым празднованием Дня благодарения.

Среди жителей Нью-Йорка уже стало традицией, в День благодарения с раннего утра приходить всем семейством на Манхэттен, чтобы воочию увидеть знаменитый парад надувных фигур сети универмагов Мэйсис. Более двух миллионов человек собираются по пути его следования, чтобы поприветствовать участвующих в параде и насладиться удивительным зрелищем.