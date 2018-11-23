В Нью-Йорке прошел самый масштабный парад ко Дню благодарения: фото и видео

В центре Нью-Йорке состоялся ежегодный Парад Мейсис (macy's Thanksgiving Parade). Фестиваль проходит ежегодно, в четвертый четверг ноября ко Дню Благодарения. Около трех миллионов человек собрались в центральной части Нью-Йорке, чтобы посмотреть на яркое карнавальное шествие с участием клоунов, акробатов, черлидеров и звезд шоу-бизнеса - причем за необычно холодной погоды: такой температуры в этот день в Нью-Йорке не фиксировали более ста лет.
Изюминкой фестиваля ко Дню благодарения стали гигантские воздушные шары в виде известных мультипликационных персонажей.
Парад растянулся на 4 километра, ежегодно в нем принимают участие около 8 тыс. добровольцев. Замыкает процессию обычно Санта-Клаус в своих традиционных санях, как напоминание о приближении Рождества.
Напомним, в В США и Канаде 22 ноября начали отмечать один из самых популярных праздников - День благодарения. По традиции, каждый четвертый четверг ноября, американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай.
Со временем праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.
День благодарения, или по-английски Thanksgiving Day, связан с историей о первых переселенцах из Англии, которые приплыли к берегам Америки в 1620 году и основали в нынешнем штате Массачусетс Плимутскую колонию.
Более половины из прибывших не смогли пережить зиму и погибли, а выжившие с помощью местных индейцев занялись земледелием.
Получив богатый урожай, осенью 1621 года колонисты пригласили на ужин принесения благодарности Господу вождя и индейцев племени, которое помогло им выжить. Это и стало первым празднованием Дня благодарения.
Среди жителей Нью-Йорка уже стало традицией, в День благодарения с раннего утра приходить всем семейством на Манхэттен, чтобы воочию увидеть знаменитый парад надувных фигур сети универмагов Мэйсис. Более двух миллионов человек собираются по пути его следования, чтобы поприветствовать участвующих в параде и насладиться удивительным зрелищем.