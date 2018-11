Караван мигрантов на подходах к США: Трамп призывает "починить границу"

В то время, как караван мигрантов подходит к границе США, Дональд Трамп обратился к обеим партиям в Конгрессе с требованием выделить многомиллиардные ассигнования на строительство стены с Мексикой.

Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Республиканцы и демократы должны объединиться, наконец, по большому пакету документов относительно охраны границы, который будет включать финансирование для Стены. После 40 лет разговоров наконец наступило время для действий. Почините границу раз и навсегда, немедленно!", - отметил глава Белого дома.

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 ноября 2018 г.