Караван мигрантов на подходах к США: Трамп призывает "починить границу"

Новости мира: Трамп требует от Конгресса денег на стену с Мексикой.

В то время, как караван мигрантов подходит к границе США, Дональд Трамп обратился к обеим партиям в Конгрессе с требованием выделить многомиллиардные ассигнования на строительство стены с Мексикой.

Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Республиканцы и демократы должны объединиться, наконец, по большому пакету документов относительно охраны границы, который будет включать финансирование для Стены. После 40 лет разговоров наконец наступило время для действий. Почините границу раз и навсегда, немедленно!", - отметил глава Белого дома.

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 ноября 2018 г.

Дональд Трамп, который является сторонником более жесткой политики в отношении мигрантов, неоднократно выступал с заявлениями о строительстве новой стены на границе с Мексикой. Это было еще его предвыборным лозунгом. Однако инициатива Трампа, требующая многомиллиардных вложений, до сих пор остается нереализованной.

В то же время, на протяжении прошлого месяца, когда в США отправились многотысячные колонны мигрантов из стран Центральной Америки (что совпало с периодом промежуточных выборов в Конгресс) президент Трамп усилил риторику о безопасности границ США.