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Караван мигрантов на подходах к США: Трамп призывает "починить границу"

Караван мигрантов на подходах к США: Трамп призывает &quot;починить границу&quot;
20:57 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп требует от Конгресса денег на стену с Мексикой.

В то время, как караван мигрантов подходит к границе США, Дональд Трамп обратился к обеим партиям в Конгрессе с требованием выделить многомиллиардные ассигнования на строительство стены с Мексикой.

Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Республиканцы и демократы должны объединиться, наконец, по большому пакету документов относительно охраны границы, который будет включать финансирование для Стены. После 40 лет разговоров наконец наступило время для действий. Почините границу раз и навсегда, немедленно!", - отметил глава Белого дома.

 

Дональд Трамп, который является сторонником более жесткой политики в отношении мигрантов, неоднократно выступал с заявлениями о строительстве новой стены на границе с Мексикой. Это было еще его предвыборным лозунгом. Однако инициатива Трампа, требующая многомиллиардных вложений, до сих пор остается нереализованной.

В то же время, на протяжении прошлого месяца, когда в США отправились многотысячные колонны мигрантов из стран Центральной Америки (что совпало с периодом промежуточных выборов в Конгресс) президент Трамп усилил риторику о безопасности границ США.

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Мигранты, Мексика, Дональд Трамп, Караван мигрантов.
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