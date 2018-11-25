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Трамп поблагодарил сам себя

Трамп поблагодарил сам себя
17:41 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо Вам, президент Т.). Прибавим это... к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС)!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в среду Д.Трамп опубликовал твит, в котором он поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию и призвал ее и призвал к дальнейшему снижению цен на нефть.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены - ред.) еще!" - написал президент США в среду.

Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent рухнули более чем на 6% к концу европейских торгов в пятницу, за неделю падение составило около 12%.

Д.Трамп неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.

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США, Нефть, Дональд Трамп, Цены на нефть.
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