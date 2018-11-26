Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС
Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

Около 500 мигрантов штурмовали границу Мексики с США

Смотрите фото (3)
Около 500 мигрантов штурмовали границу Мексики с США
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На границе с США мексиканская полиция не смогла сдержать натиск около 500 человек из каравана мигрантов, их депортируют.

Как минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканскую Тихуану, штурмовали заградительные сооружения на границе с США. Об этом сообщает АР.

Мексиканская полиция не сдержала натиск толпы. Сотрудников таможенно-пограничной службы США забросали подручными предметами, в ответ был применен слезоточивый газ.

По информации телеканала ABC News, американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение транспорта в обе стороны также заблокировано.

В то же время в МВД Мексики уже заявили, что около 500 человек, которые "незаконно" пытались пересечь границу с Соединенными Штатами, будут депортированы.

Как сообщалось, в команде будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора заявили, что не заключали никаких договоренностей с Соединенными Штатами в вопросах размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

США, Мексика, Граница, Штурм, Попытка, Караван мигрантов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
03 Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
04 Атака России на Азове: последние события
05 Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поддержал введение военного положения
Порошенко поддержал введение военного положения
Атака России на Азове: последние события
Атака России на Азове: последние события
В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Рецепт дня: шоколадный брауни
Рецепт дня: шоколадный брауни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь