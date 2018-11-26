Около 500 мигрантов штурмовали границу Мексики с США

Новости мира: На границе с США мексиканская полиция не смогла сдержать натиск около 500 человек из каравана мигрантов, их депортируют.

Как минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканскую Тихуану, штурмовали заградительные сооружения на границе с США. Об этом сообщает АР.

Мексиканская полиция не сдержала натиск толпы. Сотрудников таможенно-пограничной службы США забросали подручными предметами, в ответ был применен слезоточивый газ.

По информации телеканала ABC News, американские власти перекрыли КПП между Сан-Диего и Тихуаной, движение транспорта в обе стороны также заблокировано.

В то же время в МВД Мексики уже заявили, что около 500 человек, которые "незаконно" пытались пересечь границу с Соединенными Штатами, будут депортированы.

Как сообщалось, в команде будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора заявили, что не заключали никаких договоренностей с Соединенными Штатами в вопросах размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.