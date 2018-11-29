Частный самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером в аэропорту Нью-Йорка

Новости мира: В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке 28 ноября крыло частного лайнера Boeing 757 президента США Дональда Трампа задел Bombardier Global Express.

В среду, 28 ноября, около 8:37 утра в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке Bombardier Global Express при движении на место стоянки задел крыло припаркованного Boeing 757, который является частным лайнером президента США Дональда Трампа. Сообщается, что президент США Дональд Трамп использовал его для предвыборной кампании.

Известно, что самолет Трампа был припаркован и не использовался. А другое воздушное судно, которое направлялось к месту остановки, задело крыло лайнера американского лидера. В результате столкновения никто не пострадал, проблем в работе аэропорта не было. Белый дом и компания Trump Organization комментировать инцидент не стали.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что вопрос о помиловании экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не снят с повестки дня. Он раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что тот требовал от П.Манафорта, его бывшего политического советника Роджера Стоуна и его коллеги Джерома Корси дать ложные показания.