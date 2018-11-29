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Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

Трамп заявил об отмене встречи с Путиным
19:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Аргентине.

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи в Аргентине с президентом РФ Владимиром Путиным из-за агрессии России в Керченском проливе. Об этом он написал в своем Twitter.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мое ранее запланированное совещание ... в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимого саммита снова, как только эта ситуация будет решена!", – говорится в сообщении.

Также, о Дональд Трамп отметил, что с нетерпением ожидает саммита, как решится ситуация с возвращением в Украину кораблей и моряков.

Напоминаем, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 29 ноября, подтвердил, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин проведут встречу 1 декабря на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. 

По словам Пескова, временные рамки будут достаточно жесткие, так как встреча пройдет до закрытия саммита,  до третьего рабочего заседания. Сначала запланировано  непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а затем российско-американские переговоры, которые могут продолжаться около часа.

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Предыдущая встреча глав двух государств прошла в Хельсинки в июле текущего года. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Ранее Трамп заявил, что может отменить встречу с Путиным из-за конфликта в Азовском море. Однако в последствии он уточнил, что примет решение о встрече после ознакомления с отчетом об инциденте. В то же время, в Кремле продолжают готовиться к встрече президентов и назвали темы переговоров: вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе.

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США, РФ, Владимир Путин, Президент США, Президент РФ, Дональд Трамп, Керченсккий пролив.
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