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Трамп не отменял встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи на саммите G20

Трамп не отменял встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи на саммите G20
08:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Представитель Белого дома опровергла сообщения об отмене встреч президента США с главами Турции и Южной Кореи на саммите G20.

 Президент США Дональд Трамп не отменял встречи с лидерами Турции и Южной Кореи "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс", ссылаясь на Белый дом, сообщило, что запланированные официальные встречи Д.Трампа с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Южной Кореи Мун Чжэ Ином в ходе саммита "Большой двадцатки" в Аргентине отменены, а вместо них могут лишь состояться неформальные беседы.

"Для внесения ясности, встречи с главами Южной Кореи и Турции по-прежнему числятся в расписании (президента -ред.), они не были отменены", - написала С.Сандерс в Twitter. Однако при этом она не сообщила, в каком формате они будут проводиться.

Ранее в четверг президент США отменил официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным после консультаций с членами своей администрации и после изучения доклада об инциденте в Керченском проливе.

По их данным, Д.Трамп обсуждал эту тему с госсекретарем США Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

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В четверг Д.Трамп прибыл в Аргентину на саммит G20. В своем "Твиттере" он написал, что отменяет встречу с президентом России в Аргентине "на полях" саммита "двадцатки" из-за инцидента в Керченском проливе.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он.

"Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ред.), как только эта ситуация будет урегулирована", - добавил Д.Трамп

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США, G20, Южная Корея, Белый дом, Дональд Трамп.
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