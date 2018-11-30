Изоляция РФ: Трамп послал Путину "мощный сигнал"

Новости Украины: В Госдепе заявили, что после агрессии в Керченском проливе Трамп послал Путину "мощный сигнал".

Президент США Дональд Трамп направил Москве "мощный и ясный сигнал": если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

Стенограмма брифинга опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства. "Относительно того, что мы добиваемся: твиты президента США по этому вопросу были совершенно ясны: это возвращение украинских моряков и кораблей", — сказал Палладино, заметив, что "агрессия, которую мы наблюдали на этой неделе, неприемлема".

"Было направлено мощное сообщение", - подчеркнул представитель ведомства.

Отвечая на вопрос, что именно Соединенные Штаты хотели передать российским властям подобным сигналом, Палладино сказал: "Изоляция".

Как сообщалось, Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 из-за российской агрессии против Украины.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).