Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего

Новости мира: 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего, который умер 1 декабря на 95-м году жизни, похоронят на территории Техасского университета в библиотечном комплексе

Сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался накануне на 95-м году жизни, похоронят на территории Техасского университета. Об этом сообщает сайт вуза.

"Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент Соединенных Штатов, будет похоронен в библиотечном комплексе Буша в университетском городке Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн, штат Техас", - говорится в сообщении.

Гроб с телом Буша будет доставлен в Колледж-Стейшн 6 декабря в сопровождении членов семьи Буша и близких друзей.

Памятник Джорджу Бушу-старшему на территории вуза

Буш будет похоронен на принадлежащем семье участке земли, расположенном за библиотекой Буша. Он будет покоиться рядом с дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет.

Несмотря на то, что политик не учился в данном университет, в 1991 году он выбрал именно Texas A&M как место для основания своей президентской библиотеки. Она была открыта для общественности 6 ноября 1997 года.