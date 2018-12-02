Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
В Минобороны напомнили дату сборов резервистов и военнообязанных
В Минобороны напомнили дату сборов резервистов и военнообязанных
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Бокс. Новый украинский чемпион мира и странная ничья Уайлдера и Фьюри
Гвоздик нокаутировал Стивенсона, ничья Уайлдера и Фьюри
M1 Music Awards 2018: полный список победителей
M1 Music Awards 2018: полный список победителей

Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего

Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
12:50 Сегодня Телеграф

Новости мира: 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего, который умер 1 декабря на 95-м году жизни, похоронят на территории Техасского университета в библиотечном комплексе

Сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался накануне на 95-м году жизни, похоронят на территории Техасского университета. Об этом сообщает сайт вуза.

"Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент Соединенных Штатов, будет похоронен в библиотечном комплексе Буша в университетском городке Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн, штат Техас", - говорится в сообщении.

Гроб с телом Буша будет доставлен в Колледж-Стейшн 6 декабря в сопровождении членов семьи Буша и близких друзей.

Памятник Джорджу Бушу-старшему на территории вуза

Буш будет похоронен на принадлежащем семье участке земли, расположенном за библиотекой Буша. Он будет покоиться рядом с дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет.

В США объявлен общенациональный траур

Несмотря на то, что политик не учился в данном университет, в 1991 году он выбрал именно Texas A&M как место для основания своей президентской библиотеки. Она была открыта для общественности 6 ноября 1997 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Похороны, Джордж Буш-старший, Техасский университет, Место захоронения, 41-й президент США, Библиотечный комплекс Буша.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Порошенко пообещал, что РПЦ в Украине больше не будет держать &quot;пальцы веером&quot;
Порошенко выступил с мощным заявлением
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Меган Маркл пропустила свадьбу лучшей подруги Приянки Чопры в Индии: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь