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Дело Манафорта: названа дата приговора

Дело Манафорта: названа дата приговора
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту вынесут в марте.

Федеральный судья округа Колумбия Эми Берман Джэксон в пятницу объявила, что приговор в отношении экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта - будет вынесен в начале марта 2019 года, сообщают американские СМИ.

В качестве предварительной даты вынесения приговора определено 5 марта 2019 года. Отмечается, что приговор будет вынесен по двум обвинениям, касающимся "тайного сговора".

Решение приняли после того, как специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил Манафорта в нарушении соглашения о признании вины.

Кроме того, судья сообщила, что судебные слушания по другим пунктам обвинения запланированы на середину и конец января. В ходе этих заседаний суд намерен выяснить, не нарушал ли П.Манафорт досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

СМИ напоминают, что ранее в этом году П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влиянии на свидетелей.

В отношении него ранее проводилось и другое разбирательство, в рамках которого суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера. Правонарушения были выявлены спецпрокурором Р.Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием. Однако ранее офис Р.Мюллера сообщил, что "после подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения".

Ранее на этой неделе адвокат П.Манафорта обсудил с юристами президента США показания, данные его клиентом.

Президент США Д.Трамп накануне заявил, что не исключает возможности помилования экс-главы своего предвыборного штаба П.Манафорта.

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США, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Дело Манафорта, Приговор Манафорту.
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