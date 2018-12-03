Трамп: Китай согласился снизить пошлины на американские авто

Новости мира: В настоящее время размер пошлины составляет 40%.

Пошлина на другие иностранные машины снижена до 15%.

"Китай согласился снизить и убрать пошлины на автомобили, поступающие в Китай из США", - сообщил Дональд Трамп.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились наладить отношения между двумя странами и форсировать переговоры об аннулировании дополнительных пошлин, введенных за последние полгода.

При этом американский президент согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов, как обещал сделать это еще неделю назад. Впрочем, одновременно хозяин Белого дома подавал сигналы о готовности прекратить торговую войну с Китаем, начавшуюся в июле этого года.