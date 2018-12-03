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Трамп: Китай согласился снизить пошлины на американские авто

Трамп: Китай согласился снизить пошлины на американские авто
12:11 Сегодня Телеграф

Новости мира: В настоящее время размер пошлины составляет 40%.

Пошлина на другие иностранные машины снижена до 15%.

"Китай согласился снизить и убрать пошлины на автомобили, поступающие в Китай из США", - сообщил Дональд Трамп.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились наладить отношения между двумя странами и форсировать переговоры об аннулировании дополнительных пошлин, введенных за последние полгода. 

США и Китай договорились отложить поднятие штрафных пошлин

При этом американский президент согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов, как обещал сделать это еще неделю назад. Впрочем, одновременно хозяин Белого дома подавал сигналы о готовности прекратить торговую войну с Китаем, начавшуюся в июле этого года.

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Все по теме:

Китай, США, Дональд Трамп, Пошлины на американские авто, Американские авктомобили.
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