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В Вашингтоне простились с Джорджем Бушем-старшим: фото

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В Вашингтоне простились с Джорджем Бушем-старшим: фото
13:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: 4 декабря 2018 года в ротонде Капитолия в Вашингтоне прошла официальная церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.

В ротонде Капитолия в Вашингтоне прошла официальная церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.

Почтить память Джорджа Буша-старшего пришли нынешний президент с первой леди Меланией, сообщает Голос Америки.

Капитолий открыт для высокопоставленных лиц и общественности, которые могут пройти мимо гроба и отдать дань уважения 41-му президенту страны до утра среды. Сын Буша, бывший президент Джордж Буш-младший, выглядел взволнованным, наблюдая за тем, как гроб с телом его отца устанавливался в ротонде Капитолия.

На поминальной церемонии выступили те политики, кто знал 41-го американского президента лично.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что Америка, вместе с семьей Бушей, "не только скорбит, но и чувствует признательность за хорошо прожитую жизнь и честно выполненный служебный долг".

Вице-президент Майк Пенс вспомнил о том, что добротой Джорджа Буша-старшего "проникся каждый, кто его знал".

Бывшего президента похоронят рядом с его женой Барбарой, которая умерла в апреле 2018 года, и его дочерью Робин на кладбище в Техасском университете A&M. На территории этого вуза находится президентская библиотека имени Джорджа Буша.

Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков

Джордж Буш-старший был президентом с 1989 по 1993 год. Он страдал от болезни Паркинсона и передвигался при помощи инвалидного кресла. Перед смертью его несколько раз госпитализировали из-за проблем с дыханием, пневмонии и бронхита.

Он умер в своем родном Техасе вечером 30 ноября в возрасте 94 лет.

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