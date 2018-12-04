НАТО разработает "пакет ответов" РФ на агрессию в Азовском море

Новости мира: В НАТО министры иностранных дел были единогласны в осуждении агрессивных действий РФ в Азовском море.

Министры иностранных дел НАТО были единогласны в осуждении агрессивных действий России в Азовском море, поэтому союзники согласились разработать "пакет ответов" на новое проявление агрессии против Украины. Такое заявление по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел НАТО сделал государственный секретарь США Майк Помпео.

"Союзники были единогласны в осуждении агрессивных действий России. Механизмы сдерживания должны быть обновлены, и это коллективное обязательство Европы и мира - не позволить России нарушать основополагающие международные нормы. Мы надеемся, что Россия вернет моряков, которых продолжает удерживать, просто немедленно. Мы будем коллективно разработывать пакет ответов, которые должны продемонстрировать России, что такие ее действия просто неприемлемы", - сказал американский чиновник.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков.

В настоящее время 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - также в Москве, в медчасти изолятора "Матросская тишина".