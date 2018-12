Трамп описал потери США из-за нелегальной миграции

Президент США Дональд Трамп сравнил в своем твиттере потери США от нелегальной миграции с затратами на пограничную безопасность.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить Демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет $250 млрд на незаконной миграции, не считая ужасного наркотрафика. Пограничная безопасность, включая стену, стоит $25 млрд", — написал Трамп.

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.