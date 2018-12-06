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Из-за агрессии РФ американские ВВС совершили внеочередной полет

Из-за агрессии РФ американские ВВС совершили внеочередной полет
21:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Американские ВВС провели внеочередной полет в рамках Соглашения об открытом небе для контроля за военной деятельностью.

Американские ВВС во взаимодействии с союзниками в Европе провели внеочередной полет в рамках Соглашения об открытом небе для контроля за военной деятельностью – в связи с последней эскалацией напряженности со стороны России против Украины. Об этом официально проинформировали в четверг в Министерстве обороны США.

"Сегодня Соединенные Штаты и союзники провели внештатный полет в соответствии с Соглашением об открытом небе. Время для этого полета выбрано с целью подтверждения обязательств США в отношении Украины и других стран-партнеров", - отметили в Пентагоне.

Как подчеркивается в заявлении, Соединенные Штаты решительно поддерживают безопасность европейских государств.

"Неспровоцированная атака России на украинские военно-морские корабли в Черном море вблизи Керченского пролива является опасной эскалацией в условиях все большей провокационной и угрожающей активности", - отметили в американском оборонном ведомстве.

СМИ: США готовят к отправке военный корабль в Черное море

При этом подчеркивается, что Соединенные Штаты стремятся к лучшим отношениям с Россией, "однако этого не произойдет, пока она совершает незаконные действия и дестабилизирует ситуацию в Украине и других странах".

Соглашение об открытом небе – это многосторонний международный договор, подписанный в 1992 году в Хельсинки, участниками которого являются 23 государства-члена ОБСЕ. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами путем совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба, чтобы обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

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США, ВВС, Полет, Американские ВВС.
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