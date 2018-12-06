СМИ: США готовят к отправке военный корабль в Черное море

Новости Украины: Переброска корабля США в черноморскую акваторию - реакция на агрессивные действия РФ против Украины.

Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море, сообщил телеканал CNN.

"Американские военные предложили госдепартаменту информировать Турцию о возможных планах отправки кораблей своих ВМС в Черное море", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на сведения, полученные от трех источников из числа официальных лиц.

Они отметили, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря", - информирует CNN.

США намерены предупредить Турцию о проходе своих военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

В то же время, как сообщает CNN, два из трех источников заявили, что уведомление Турции должно предоставить возможность прохода через проливы, но "этот вариант не обязательно будет выбран".

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский проливукраинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.