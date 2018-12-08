Руководитель администрации президента США покинет свой пост

Новости мира: Трамп заявил о решении уволить руководителя аппарата администрации.

Президент США Дональд Трамп в субботу официально объявил журналистам, что руководитель аппарата президентской администрации Джон Келли уйдет в отставку в конце года.

Об этом сообщает американское центральное издание The Hill.

"Президент Трамп заявил журналистам в Белом доме, что руководитель аппарата его администрации Джон Келли оставит должность в конце года", - замечает издание.

При этом, Трамп отметил, что "высоко ценит" службу Келли и сообщил, что объявит о преемнике на эту должность на протяжении нескольких дней.

Как сообщалось ранее, американские СМИ уже в течение длительного времени утверждают о наличии расхождений между Трампом и Келли, которые привели к тому, что они даже прекратили общаться.

На место Джона Келли, по версии СМИ, претендует Ник Айерс, который является давним помощником Майка Пенса и сейчас служит руководителем аппарата вице-президента США.

Как сообщалось ранее, на фоне проходящих во Франции протестов, Дональд Трамп опять раскритиковал климатическое соглашение ООН.