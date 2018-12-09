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Коми назвал количество подозреваемых в "российском расследовании" США

Коми назвал количество подозреваемых в &quot;российском расследовании&quot; США
08:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе заявил, что расследование ФБР имело 4 подозреваемых относительно вмешательства РФ в выборы в США.

Расследование ФБР относительно вмешательства России в президентские выборы в США, а также относительно возможного сговора кампании Трампа с российским правительством, уже с самого начала имело четырех подозреваемых граждан США. Об этом рассказал экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе, стенограмма которых обнародована в субботу, сообщило информагентство АР.

"Расследование контрразведки ФБР относительно потенциальных связей между (президентской – прим. ред.) кампанией Трампа и Россией с начала было сосредоточено на четырех американцах, а также на том, были ли они связаны с попытками России вмешаться в президентские выборы 2016 года", - приводит издание выдержки из выступления Джеймса Коми.

Экс-глава ФБР не назвал фамилии американских граждан, однако известно, что имя Дональда Трампа как кандидата на то время от республиканцев среди них не значилось.

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Коми согласился дать показания Юридическому комитету Палаты представителей в пятницу на закрытом заседании при условии, что стенограмма слушаний будет обнародована через сутки после заседания.

Кроме того, Коми опроверг утверждения Трампа, что он якобы находился в дружеских отношениях со спецпрокурором Робертом Мюллером, который сейчас возглавляет российское расследование. Трамп неоднократно подчеркивал, что Коми и Мюллер уже давно объединились против него.

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Конгресс США, Джеймс Коми, Президентские выборы в США, Вмешательство РФ, Расследование ФБР.
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