Коми назвал количество подозреваемых в "российском расследовании" США

Новости мира: Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе заявил, что расследование ФБР имело 4 подозреваемых относительно вмешательства РФ в выборы в США.

Расследование ФБР относительно вмешательства России в президентские выборы в США, а также относительно возможного сговора кампании Трампа с российским правительством, уже с самого начала имело четырех подозреваемых граждан США. Об этом рассказал экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в Конгрессе, стенограмма которых обнародована в субботу, сообщило информагентство АР.

"Расследование контрразведки ФБР относительно потенциальных связей между (президентской – прим. ред.) кампанией Трампа и Россией с начала было сосредоточено на четырех американцах, а также на том, были ли они связаны с попытками России вмешаться в президентские выборы 2016 года", - приводит издание выдержки из выступления Джеймса Коми.

Экс-глава ФБР не назвал фамилии американских граждан, однако известно, что имя Дональда Трампа как кандидата на то время от республиканцев среди них не значилось.

Коми согласился дать показания Юридическому комитету Палаты представителей в пятницу на закрытом заседании при условии, что стенограмма слушаний будет обнародована через сутки после заседания.

Кроме того, Коми опроверг утверждения Трампа, что он якобы находился в дружеских отношениях со спецпрокурором Робертом Мюллером, который сейчас возглавляет российское расследование. Трамп неоднократно подчеркивал, что Коми и Мюллер уже давно объединились против него.