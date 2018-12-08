Мэй одобрила ограничения против шести российских бизнесменов

Новости мира: Тереза Мэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограничения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британскими спецслужбами список из шести крупных российских бизнесменов, в отношении которых Лондон намерен ввести ограничения в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает газета "Дейли Телеграф".

По ее информации, в этот список вошли Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги.

"Цель мер, которые мы намерены предпринять, состоит в том, чтобы ограничить их (бизнесменов - ред) способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах", - приводит издание слова источника в британском правительстве.

Издание отмечает, что список будет разослан по всем государственным департаментам и передан союзникам Великобритании в Европе и Северной Америке в попытке лишить их возможности "путешествовать и поддерживать свои бизнес-империи".

Собеседник газеты подчеркнул, что "эти люди, как было определено, имеют очень тесные профессиональные и финансовые отношения" с президентом РФ.

"Мы полагаем, что они вовлечены в выполнение распоряжений Кремля по многим направлениям, что предполагает использование их финансового потенциала в интересах российского государства", - отметил источник "Дейли Телеграф".

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.