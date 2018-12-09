В США 140 тысяч человек остались без света

Новости мира: Причиной является мощный шторм в штате Северная Каролина, что привел к повреждению линий электропередач.

Из-за мощного зимнего шторма в штате Северная Каролина, США, 140 тысяч человек остались без электроснабжения.

"Более 140 тысяч клиентов в Северной Каролине остались без поставок электроэнергии", - сообщает компания по предоставлению коммунальных услуг.

Местное руководство призывает жителей не выезжать на дороги, поскольку ожидаются осадки: снегопады и ледяные дожди и опасное обледенение дорог.

По данным сайта отслеживание полетов FlightAware, из-за шторма было отменено около тысячи рейсов в аэропорту Дуглас-Интернешнл в Шарлотте, который является шестым в перечне самых загруженных в стране.

Коммунальная компания Duke Energy Corp заявила ранее, что осложнения погодных условий может привести к тому, что свыше 500 тысяч пользователей останутся без электричества.