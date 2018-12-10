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В США рассказали о возможности импичмента Трампа

В США рассказали о возможности импичмента Трампа
06:28 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: В Демократической партии США заявили о возможности импичмента Трампу

Если будет доказано, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента.

Такое мнение высказал член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Недлер, пишет Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ.

"Это может стать нарушением, которое предусматривает импичмент. Является ли такое правонарушение достаточно важным, чтобы этот импичмент оправдать - другой вопрос. Но конечно, эти нарушения предусматривают импичмент, потому что, хотя они и были совершены до того, как этот президент стал президентом, они имели целью нечестное избрания на эту должность", - заявил Недлер, который возглавит Юридический комитет после того, как демократы получат большинство в Палате представителей Конгресса в январе 2019 года.

По законам США, взносы в пользу предвыборной кампании должны быть открытыми. Такие платежи также не должны превышать 2700 долларов.

Летом 2018 адвокат бывшего юриста Трампа Майкла Коэна обнародовал запись, на которой Трамп обсуждает с Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, якобы имевшей связь с президентом США. Запись была якобы сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.

Дела, зарегистрированные в суде 7 декабря касаются не только возможных незаконных платежей нынешнего президента, а связей между людьми, которые на него работали с Россией. Речь идет о Коэне и главе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте.

Как утверждает специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, Манафорт солгал следователям о своих контактах с представителями Москвы, связанными с российской разведкой.

"Думаю, эти обвинения и судебные дела указывают на то, что президент оказался в центре масштабного мошенничества - нескольких масштабных мошенничеств - против американского народа", - заявил Недлер в эфире американского канала CNN.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в выборы президента 2016 года. Речь идет о хакерских атаках, размещении фейковых новостей в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует и предполагаемые связи людей из штаба Дональда Трампа с Россией.

Трамп неоднократно отрицал факт сговора с российскими официальными лицами, называя обвинения "охотой на ведьм". В Кремле отвергают обвинения во вмешательстве в выборы других государств.

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Россия, Импичмент, Джерролд Нэдлер, Дональд Трамп.
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