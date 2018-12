Трамп: Нет ни одного доказательства сговора с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что прокуроры не нашли никаких доказательств предполагаемого сговора штаба главы Белого дома с Россией во время президентской избирательной кампании 2016 года. Об этом глава Белого дома написал с своем Twitter.

"Это иллюзия сговора, нет ни одного доказательства сговора. После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы, мы видим, что сговора с Россией нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить эту охоту на ведьм", - заявил он.

Так он отреагировал на заявление спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который ведет "российское дело".

“This is collusion illusion, there is no smoking gun here. At this late date, after all that we have gone through, after millions have been spent, we have no Russian Collusion. There is nothing impeachable here.” @GeraldoRivera Time for the Witch Hunt to END!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.