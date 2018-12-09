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Трамп: Нет ни одного доказательства сговора с РФ

Трамп: Нет ни одного доказательства сговора с РФ
09:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что у прокуроров нет ни одного доказательства касательно возможного сговора штаба Белого дома в РФ во время выборов - 2016.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прокуроры не нашли никаких доказательств предполагаемого сговора штаба главы Белого дома с Россией во время президентской избирательной кампании 2016 года. Об этом глава Белого дома написал с своем Twitter.

"Это иллюзия сговора, нет ни одного доказательства сговора. После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы, мы видим, что сговора с Россией нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить эту охоту на ведьм", - заявил он.

Так он отреагировал на заявление спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который ведет "российское дело".

 

Накануне издание The New York Times сообщило со ссылкой на Мюллера, что бывший политтехнолог Партии регионов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт "многократно говорил очевидную ложь".

Напомним, экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что у ФБР с самого начала расследования были 4 подозреваемых граждан США. Экс-глава ФБР не назвал фамилии американских граждан, однако известно, что имя Дональда Трампа как кандидата на то время от республиканцев среди них не значилось.

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Все по теме:

Доказательства, Расследование, Прокуроры, Дональд Трамп, Отсутствие, Вмешательство РФ, Президентские выборы в США 2016.
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