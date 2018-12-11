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Российские бомбардировщики в Венесуэле: Реакция Пентагона

Российские бомбардировщики в Венесуэле: Реакция Пентагона
06:30 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира: В Пентагоне отреагировали на переброску Россией бомбардировщиков в Венесуэлу.

Когда США отправляют гражданскому населению Венесуэлы гуманитарную помощь, Россия оправляет военные самолеты.

Так прокоментировал информацию о прибытии в Венесуэлу российских бомбардировщиков представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

"Сравните это с Россией, чей подход к рукотворной катастрофе в Венесуэле заключается в отправке стратегических бомбардировщиков вместо гуманитарной помощи", - сказал он.

"Правительство Венесуэлы должно сосредоточиться на предоставлении гуманитарной поддержки и помощи, чтобы уменьшить страдания своего народа, а не на российских военных самолетах", - добавил Мэннинг.

В Пентагоне отметили, что врачи на борту корабля-госпиталь USNS Comfort предоставили медицинскую помощь более чем 20 тысячам гражданских лиц и провели более 600 операций в нескольких странах Центральной и Южной Америки.

"Это медицинская помощь, к которой гражданские лица иначе не имели бы доступа", - заявил Мэннинг.

"Их присутствие говорит о том, каким мы видим себя соседом в Западном полушарии и как мы понимаем важность оказания гуманитарной помощи тем, кто в противном случае не имел бы ее", - добавил он.

Кризис в Венесуэле может быть разрешен только путем восстановления демократического правительства, верховенства права и уважения основных прав и свобод человека, подчеркнул Мэннинг.

Как сообщалось, в Каракас прибыло около 100 российских пилотов и другого персонала, два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 и еще два других самолета.

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Венесуэла, Пентагон, Бомбардировщики, Роб Мэннинг.
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