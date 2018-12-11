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Более 16 человек из окружения Трампа контактировали с РФ

Более 16 человек из окружения Трампа контактировали с РФ
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Стало известно, что по меньшей мере 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами.

Как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году.

Свои выводы телеканал делает, основываясь на материалах судов, публичных заявлениях, сообщениях СМИ в рамках расследования якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он активно изучает вероятные связи между штабом Д.Трампа и Россией.

Среди таких приближенных Д.Трампа телеканал называет бывшего председателя президентской кампании Пола Манафорта, старшего сотрудника кампании Д.Трампа Рика Гейтса, экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а также советника кампании Джорджа Пападопулоса.

В списке телеканала также числятся сын президента США Дональд Трамп-младший, дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.

Телеканал напоминает, что бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс дважды встречался с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Встречи с ним также имели сотрудник предвыборного штаба Трампа Джей-Ди Гордон, бывший советник кампании Картер Пейдж и личный помощник Дж.Кушнера Ави Берковиц.

В то же время деловой партнер Д.Трампа, основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс общался с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

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Переговоры с россиянами проводили и советник кампании Трампа Роджер Стоун, и бывший помощник выборной кампании Майкл Капуто.

Бывший адвокат Д.Трампа Майкл Коэн поддерживал связь, по крайней мере, с двумя российскими компаниями, которые хотели построить Башню Трампа в Москве. С ними же общался и бизнес-партнер президента США Феликс Сатер.

Командой Р.Мюллера по результатам расследования уже предъявлены обвинения четырем американцам, связанным с предвыборным штабом Д.Трампа, и более чем 10 гражданам России.

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США, Россия, РФ, Дональд Трамп.
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