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Мексиканская стена: Трамп допускает временное закрытие правительства

Мексиканская стена: Трамп допускает временное закрытие правительства
05:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп пригрозил "шатдауном" правительства США из-за финансирования стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли удастся достичь договоренности с демократами по поводу финансирования стены на границе.

Во вторник президент вступил в спор с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси перед журналистами в Белом доме, пишет Голос Америки.

Президент пригрозил допустить временное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены.

"Я буду горд закрыть правительство ради безопасности границ, Чак", - заявил он. Пелоси и Шумер, в свою очередь, заявили, что ни они, ни американский народ не хотят частичного закрытия правительства, и хотят прийти к договоренности.

Ранее Президент США Дональд Трамп высказался о ходе строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, на это было потрачено много усилий. Он подчеркнул, что намерен довести строительство до конца.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп на сегодняшний день реально рассматривает вероятность объявления ему импичмента.

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Мигранты, Мексика, Белый дом, Дональд Трамп, Чак Шумер, Нэнси Пелоси.
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