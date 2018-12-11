Глава США опасается импичмента после выборов в Конгресс

Новости мира: Президент США Дональд Трамп опасается, что ему могут объявить импичмент.

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день реально рассматривает вероятность объявления ему импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщилось близкий к Трампу источник, американский президент рассматривает возможность импичмента после того, как по результатам выборов контроль над Палатой представителей Конгресса перешел к демократам. В то же время подчеркивается, что Трамп не уверен, что это произойдет.

По словам другого источника, единственным поводом к импичменту могут стать президента в нарушениях финансирования избирательной кампании.

Напомним, Как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году.