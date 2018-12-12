США выделят помощь жертвам ИГИЛ в Сирии и Ираке

Новости мира: Трамп подписал законопроект о предоставлении помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, во вторник, подписал законопроект о предоставлении гуманитарной помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке, а также о борьбе с теми, кто виноват в этом преступлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Белого дома.

Инициатива, кроме предоставления пострадавшим помощи, также обязывает вашингтонскую администрацию привлечь к ответственности боевиков террористической группировки ИГИЛ, которые виновны в геноциде религиозных и этнических меньшинств Сирии и Ираке. Согласно законопроекту, будут также выделены средства для организаций, в том числе религиозных, которые оказывают гуманитарную помощь и помощь в стабилизации и восстановления региона.

США также будут оказывать поддержку организациям, которые проводят расследование в отношении лиц, "виновных в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений" в Сирии и Ираке.

Как сообщалось ранее, Трамп пригрозил "шатдауном" правительства США из-за финансирования стены на границе с Мексикой.