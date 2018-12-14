В Мексике расследуют столкновение беспилотника с самолетом Boeing 737

В Мексике при посадке пассажирский авиалайнер Boeing 737 получил повреждения носовой части, вероятная причина — столкновение с беспилотником. Об этом сообщает Bloomberg.
"Grupo Aeromexico SAB расследует, не врезался ли дрон в лайнер Boeing 737, когда самолет приближался к месту назначения в Тихуане, Мексика", - говорится в сообщении.
Пассажирский Boeing 737 выполнял внутренний рейс из Гвадалахары в Тихуану. Незадолго до посадки экипаж услышал звук сильного удара и попросил командно-диспетчерский пункт проверить, не повреждена ли носовая часть авиасудна.
"Точная причина все еще расследуется. Самолет приземлился нормально, и безопасность пассажиров не была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении Aeromexico.
По предварительным оценкам причиной повреждения могло быть столкновение с беспилотником.