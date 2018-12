Трамп назначит Мика Малвени и.о. главы аппарата Белого дома

Исполнять обязанности главы аппарата Белого дома после ухода нынешнего будет директор административно-бюджетного управления администрации Мик Малвейни, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни станет исполнять обязанности руководителя аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли", - написал президент в своем твиттере.

При этом он отметил, что Дж.Келли прекрасно служил стране и является "большим патриотом".

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 декабря 2018 г.