Скачать
Суббота, 15.12.2018
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу
Госстат: В Украине растет сельхозпроизводство
Госстат: В Украине растет сельхозпроизводство
Бундеслига: Вольфсбург обыграл Нюрнберг в гостях
Бундеслига: Вольфсбург обыграл Нюрнберг в гостях
Медики рассказали как холод влияет на организм
Медики рассказали как холод влияет на организм

Трамп назначит Мика Малвени и.о. главы аппарата Белого дома

Трамп назначит Мика Малвени и.о. главы аппарата Белого дома
04:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп назначил Мика Малвени на должность исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома.

Исполнять обязанности главы аппарата Белого дома после ухода нынешнего будет директор административно-бюджетного управления администрации Мик Малвейни, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить, что директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни станет исполнять обязанности руководителя аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли", - написал президент в своем твиттере.

При этом он отметил, что Дж.Келли прекрасно служил стране и является "большим патриотом".

Об уходе Дж.Келли с поста главы аппарата Белого дома президент объявлял ранее.

СМИ называли в течение последнего времени нескольких кандидатов на освобождающийся пост, в том числе и нынешнего советника Д.Трампа, супруга его дочери Иванки Джареда Кушнера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Белый дом, Политика, Дональд Трамп, Мик Малвени.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
03 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
04 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
05 Суд объяснил, почему были разморожены счета фирм, близких к Януковичам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
НБУ увеличил количество оснований для внеплановых инспекций
НБУ добавил основания для внеплановых инспекций
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
Сладкая диета: врачи назвали сладости, которые можно есть во время похудения
Сладкая диета: врачи назвали сладости, которые можно есть во время похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь