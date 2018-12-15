США перенесли дату повышения пошлин на китайские товары

Новости мира: США перенесет повышение импортных пошлин на продукцию из Китая на 2 марта 2019 года, ранее предполагалось, что они начнут действовать с 1 января 2019 года.

Офис торгового представителя США в пятницу, 14 декабря, принял решение о переносе на 2 марта 2019 года повышение импортных пошлин на продукцию из Китая на сумму 200 млрд долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что запланированное повышение должно было вступить в силу с 1 января 2019 года, сумма должна была увеличится с 10% до 25%.

Данное изменение внесено в Федеральный реестр США (сборник официальных документов американского правительства).

Уточняется, что решение не затронет товары из категории “технологии”, так как на них уже действуют пошлины в 25%.

Ранее в СМИ появилась информацияо, что администрация США намерена отложить повышение импортных пошлин на китайскую продукцию до 1 марта следующего года.

В министерстве коммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно, Китай ожидает от них положительных результатов.