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Атака РФ на Азове: США поддержали решение ЕС о привлечении РФ к ответственности

Атака РФ на Азове: США поддержали решение ЕС о привлечении РФ к ответственности
09:18 Сегодня Телеграф

Новости мира: США официально заявили о поддержке усилий Европейского Союза, направленных на привлечение к ответственности РФ за агрессию против Украины в Азовском море.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что официальный Вашингтон поддерживает шаги Европейского Союза, которые направлены на привлечение к ответственности Кремля за агрессию России против Украины в Азовском море и Керченском проливе.

Также, США выразили положительную оценку единогласному решению Европейского Совета о продлении экономических санкций против России.

В документе указано, что США поддерживают позицию ЕС, что агрессия РФ 25 ноября  на украинские суда в Черном море являются нарушением международного права и поддерживает усилия Евросоюза по оказанию поддержки регионам Украины, которые испытали от негативного влияния российской агрессии в Азовском море.

Кроме того, в Вашингтоне напомнили о попытки России подорвать энергетическую безопасность ЕС.

Сообщается, что резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли Украины в европейской энергетической сети и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем газопровода "Северный поток - 2" в качестве политического проекта. США призвали Германию обратить внимание на обеспокоенность многих соседних стран, чьей безопасности будет нанесен вред этим трубопроводом.

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В Госдепартаменте США также отметили, что продолжат привлекать к ответственности Россию за ее действия совместно с европейскими партнерами и союзниками единым фронтом.

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Украина, ЕС, Азовское море, США, агрессия РФ, Привлечение к ответственности.
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