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США приветствуют шаги ЕС по привлечению РФ к ответственности за ее агрессию в Украине

США приветствуют шаги ЕС по привлечению РФ к ответственности за ее агрессию в Украине
02:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Госдеп США поддержал ЕС в привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины.

Государственный департамент США опубликовал заявление относительно решительности Европейского союза привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины, передает украинская служба "Голоса Америки".

Как отмечается, заявление опубликовано 15 декабря от имени заместителя спикера дипломатического ведомства Роберта Палладино на сайте Госдепа.

"Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги ЕС и государств-членов ЕС, направленные на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию в Украине. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли Украины в европейской энергетической сети и осуждает строительство газопровода "Северный поток-2",который поддерживается Кремлем как политический проект. Мы призываем Германию прислушиваться ко многим ее соседям, чья безопасность будет повреждена этим трубопроводом", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении приветствовали решение Европейского Совета продолжить экономические санкции против РФ.

"Мы поддерживаем позицию ЕС, что атака России 25 ноября на украинские суда в Черном море представляет собой нарушение международного права и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки районам Украины, которые испытали негативное влияние через российскую агрессию в Азовском море", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что "Соединенные Штаты будут продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступить объединенным фронтом против агрессии Кремля".

Напомним, немецкий министр экономики заявил, что ведутся дискуссии об интересах Украины после "Северного потока-2".

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ЕС, Россия, Госдеп США, Российская агрессия.
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