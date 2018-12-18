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РФ обвиняют в попытках срыва договора между Грецией и Македонией

РФ обвиняют в попытках срыва договора между Грецией и Македонией
16:28 Сегодня Телеграф www.eurointegration.com.ua

Новости мира: В США уверены, что РФ хочет подорвать соглашение между Македонией и Грецией, также не прекратит попыток помешать ее членству в НАТО.

Россия хочет подорвать соглашение между Грецией и Македонией об изменении названия бывшей югославской республики и не прекратит попыток помешать ее членству в НАТО. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан в Скопье, сообщает издание Nova Makedonija.

"Горжусь тем, что здесь стою и от имени США поддерживаю стремление правительства и граждан республики Македония, а именно вступление в ЕС и НАТО. Мы здесь не для того, чтобы что-то разжигать, а для того, чтобы поддержать легитимные решения и лидерство премьеров двух стран ", - заявил он.

"Не секрет, что Россия против соглашения, подписанного в Преспе, и нет сомнений, что вопреки интересам Македонии она сделает все возможное, чтобы сорвать процесс имплементацию соглашения", - отметил Салливан.

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По его словам, США поддерживают Македонию и их удивляет российское вмешательство на пути, который избрала Македония.

Как сообщалось, в НАТО ожидают сильного сопротивления России на расширение альянса на Западных Балканах.

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Греция, США, НАТО, Россия, РФ, Македония, Джон Салливан.
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