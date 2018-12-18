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В РФ считают резолюцию ГА ООН о милитаризации Крыма "бесполезной"

В РФ считают резолюцию ГА ООН о милитаризации Крыма &quot;бесполезной&quot;
11:24 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

Новости Украины: Косачев заявил, что принятая ГА ООН резолюция о милитаризации Крыма может иметь военно-политические последствия.

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев заявил, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о проблеме милитаризации оккупированного Крыма бесполезная с юридической точки зрения, но может иметь военно-политические последствия. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, резолюция ГА ООН "развязывает Киеву руки на любые шаги".

"Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии", - заявил Косачев.

При этом он уверен, что резолюция не должна производить впечатления, что "весь мир против России".

"Во-первых, это резолюция украинская, а не коллективная. А потому там сохранился и весь актуальный украинский сленг на тему "оккупации", однобокая трактовка инцидента в районе Керченского пролива, конечно же, поддержанная западными кураторами Киева", - считает российский чиновник.

По его словам, прописанное в резолюции осуждение милитаризации Крыма, является "абсолютно бессмысленным актом".

Он добавил, что Россия проводит милитаризацию оккупированного Крыма, якобы для того, чтобы защищать "свою территорию".

Как сообщалось, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, районов Черного и Азовского морей".

МИД: Поддержка Украины относительно Крыма в ООН – сигнал для РФ

Резолюция выражает обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма РФ и ее агрессией в частях Черного моря и в Азовском море и осуждает применение силы против украинских судов.

ООН призывает РФ немедленно освободить захваченные ею украинские корабли и членов их экипажа.

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ООН, РФ, Российская Федерация, Генеральная ассамблея ООН, Резолюция о милитаризации Крыма.
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