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МИД: Поддержка Украины относительно Крыма в ООН – сигнал для РФ

МИД: Поддержка Украины относительно Крыма в ООН – сигнал для РФ
09:42 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной, относительно Крыма.

Широкая поддержка украинской позиции относительно Крыма в Генеральной ассамблее ООН является четким сигналом для Российской Федерации. Об этом заявили в МИД Украины после одобрения Генассамблеей ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Инициированную Украиной резолюцию, соавторами которой стали 40 государств, Генассамблея ООН приняла 17 декабря. Документ поддержали 66 стран, 19 были против, в частности, Россия, Беларусь, Армения и Сербия.

"Широкая поддержка нашей позиции по Крыму и осуждения милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для Российской Федерации: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения", - заявили в министерстве иностранных дел.

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"Украина подтверждает свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. В этой связи новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей", - добавили в МИД.

В министерстве поблагодарили каждое государство, которое отдало свой голос за резолюцию.

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Азовское море, АР Крым, Россия, Крым, МИД, ООН, Черное море, РФ, МИД Украины, Генеральная ассамблея ООН.
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