Заместитель госсекретаря США: Россия преследует неоимпериалистические взгляды

Россия воспринимает небольшие страны на своей западной границе не как дружественные нации, а с точки зрения собственных неоимпериалистической взглядов.
С таким заявлением выступил, находясь с визитом в Скопье заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Агрессивные действия России имеют целью подрыв западных ценностей свободы и демократии. Цель России – помешать национальному суверенитету стран на своих западных границах. Россия – не друг для небольших стран, она преследует неоимпериалистические взгляды", - подчеркнул Салливан.
Он добавил, что кремлевская власть ущемляет голоса оппозиции у себя в стране и пытается ослабить демократические институты по всей Европе.
"Из событий в Керченском проливе мы видим, что Россия продолжает нарушать суверенитет и целостность Украины и Грузии", - заявил заместитель главы Госдепа.
В связи с этим он также отметил, что Москва пытается лишить Македонию права самостоятельно определять свое будущее в НАТО, к чему стремится македонский народ.
Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что главная цель его нынешнего визита в Европу – это сосредоточить внимание на противодействии злонамеренному влиянию России на суверенитет и демократию стран региона.