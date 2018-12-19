Заместитель госсекретаря США: Россия преследует неоимпериалистические взгляды

Новости мира: США предупредили небольшие европейские страны об опасности "дружбы" с Россией.

Россия воспринимает небольшие страны на своей западной границе не как дружественные нации, а с точки зрения собственных неоимпериалистической взглядов.

С таким заявлением выступил, находясь с визитом в Скопье заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Агрессивные действия России имеют целью подрыв западных ценностей свободы и демократии. Цель России – помешать национальному суверенитету стран на своих западных границах. Россия – не друг для небольших стран, она преследует неоимпериалистические взгляды", - подчеркнул Салливан.

Он добавил, что кремлевская власть ущемляет голоса оппозиции у себя в стране и пытается ослабить демократические институты по всей Европе.

"Из событий в Керченском проливе мы видим, что Россия продолжает нарушать суверенитет и целостность Украины и Грузии", - заявил заместитель главы Госдепа.

В связи с этим он также отметил, что Москва пытается лишить Македонию права самостоятельно определять свое будущее в НАТО, к чему стремится македонский народ.

Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что главная цель его нынешнего визита в Европу – это сосредоточить внимание на противодействии злонамеренному влиянию России на суверенитет и демократию стран региона.